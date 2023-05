Chelsea | intesa raggiunta | Pochettino nuovo allenatore dei Blues

(Di domenica 14 maggio 2023) Classe 1972, è fermo dall'estate 2022 quando ha concluso la sua avventura al Psgtra ile Mauricio. Manca solo l’ufficialità ma a partire dalla stagione 2023/24, sarà l’argentino a guidare iche quest’anno hanno esonerato Thomas Tuchel e Graham Potter e stanno concludendo il campionato con Frank Lampard in panchina. Classe 1972,è fermo dall’estate 2022 quando ha concluso la sua avventura al Psg. Ripartirà dall’Inghilterra, dove ha già guidato Southampton e soprattutto Tottenham, portato in finale di Champions League nel 2019. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

