Che figura del Gimbe | Zelensky sbugiarda Cartabellotta

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 14 maggio 2023) Toc Toc, Nino: com’era la storia secondo cui non avrei dato la mano al presidente ucraino? A volte non c’è bisogno di querele per avere un briciolo di soddisfazione con i leoni da tastiera: basta la realtà. E in questo caso la realtà prende la forma del video ufficiale con cui Volodymyrha “raccontato” la sua visita romana di ieri. Un filmato di qualche minuto che, per quel che vale smentire una virostar,la bufala del presidente di. Il video qui sotto è quello postato dal leader ucraino. Si riassume la giornata di ieri a Roma, prima con l’incontro al Quirinale con Sergio Mattarella, poi a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, fino ad arrivare al colloquio con Papa Francesco in Vaticano. Today in Rome. As always with such visits, we have a result. Today, we have become stronger. I ...