Chanel Totti | papà Francesco e la dedica per il compleanno | la canzone sorprende tutti

(Di domenica 14 maggio 2023), laemozionante per la figliasu Instagram. Nel giorno in cuicompie 16 anni, e mentre lei sta trascorrendo un weekend a Lugano con il fidanzato Cristian, mamma Ilary Blasi e Bastian,posta sui social una stories di auguri che ha emozionato: la foto del Pupone assieme ad una piccolacon due grandissimi cuori e rossi e, soprattutto, la romanticadiRenga “Il mio giorno più bello nel mondo”. Pur senza la figlianel giorno deldella figlia ha voluto postare un bellissimo messaggio per lei. La figlia con il fidanzato a Lugano Cristian Babalus, il ...

La figlia con il fidanzato a Lugano Cristian Babalus , il fidanzato di, ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories con a corredo una romantica didascalia: 'Tanti auguri cuore mio,...Mentre sua figliafesteggia i 16 anni al lago con mamma Ilary, Francescoha festeggiato i 9 anni del piccolo Tommaso, il figlio di Noemi Bocchi . La nuova compagna dello storico capitano della Roma ha ...ha spento oggi 16 candeline . Mentre si trova in un lussuoso hotel sul lago di Lugano con il fidanzatino Cristian, mamma Ilary Blasi e il suo compagno Bastian,ha ricevuto ...

Chanel Totti compie 16 anni, il week end con Ilary Blasi e il fidanzato Cristian Babalus (e c'è anche Bastian) ilmessaggero.it

Chanel Totti compie 16 anni e sui social mamma Ilary e papà Francesco le fanno gli auguri. Lei replica e le sue parole sono apparse come una chiara frecciatina. E' tempo di compleanno per Chanel ...Chanel Totti compie 16 anni e per festeggiare si è concessa una romantica giornata in compagnia della sua dolce metà. Ma a occupare il posto più… Leggi ...