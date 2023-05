Cecchinato-Hanfmann in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) Marcoaffronterà Yannickin occasione del terzo turno degli, prestigioso torneo di scena in quel di. Il tennista italiano ha sconfitto in serie Mackenzie McDonald e Roberto Bautista Agut, tra primo e secondo turno, dimostrando un invidiabile stato di forma e la consueta pericolosità sulla terra battuta. Il finalista dell’edizione 2018 del Roland Garros dovrà vedersela contro un giocatore ostico come il tedesco, notoriamente tra gli specialista sulla terra battuta per quanto concerne il circuito Atp; il tennis del teutonico si adatta perfettamente al rosso e le sue potenzialità non sono in discussione, palesate peraltro di recente ai danni di Taylor Fritz.andrà alla ricerca ...