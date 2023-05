...Keys vs Anhelina Kalinina Fabian Maroszan vs Carlos Alcaraz Vondrousova Stefanos Tsitsipas vs Lorenzo Sonego Iga Swiatek vs Vekic/Samsonova Grand Stand Arena Marcovs Yannick...9 al mondo ha perso in poco più di un'ora con Yannick, n. 101 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Sarà lui l'avversario dial terzo turno. A sfidare Sonego, invece, sarà ......00: (5) Stefanos Tsitsipas vs Lorenzo Sonego Non prima delle 20:30: (1) Iga Swiatek vs TBD Grand Stand Arena A partire dalle 11:00: Marcovs YannickNon prima delle 13:00: (27) ...

Cecchinato-Hanfmann, ATP Roma 2023: orario, programma, tv, streaming OA Sport

È stato un programma ricco di match quello odierno e ancora deve finire. Questa sera Jannik Sinner affronterà nel match del serale il giovane russo Alexander Shevchenko, un match che potrebbe ...È stato ufficialmente pubblicato il programma degli Internazionali BNL d'Italia per quanto concerne lunedì 15 maggio ...