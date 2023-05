Cecchinato da urlo a Roma. Battuto Bautista in due set

(Di domenica 14 maggio 2023) Un Marcoin grande spolvero liquida in due facili set (6/2-6/2) lo spagnolo RobertoAgut , testa di serie numero 21 degli Internazionali d’Italia, nell’incontro programmato ieri...

approda così, dopo Sinner, Sonego e Fognini, ai 32mi di finale dove affronterà il vincente tra Taylor Fritz e Hanfmann.Tranne un momento di appannamento iniziale,(n.85 ATP) ha mostrato un livello di tennis superiore rispetto all'avversario ungherese (n.83), che aveva avuto la meglio in tre dei quattro ......quando agli US Open si era imposto sullo stesso maiorchino in 5 set completando una rimonta da...azzurri capaci di regalarsi un giorno di pura magia annoveriamo anche la meteora Marco, ...

Nella partita di primo turno tra Bernabé Zapata Miralles e Mackenzie McDonald è accaduto di tutto. McDonald protagonista con pallate, lite con l’arbitro e matchpoint mancati. Zapata ha festeggiato il ...