Zelenskyinoltre il libro degli ospiti al Bellevue Palace, residenzadel presidente tedesco, in cui ringrazia Berlino per il suo sostegno nella battaglia di Kiev contro le truppe di ...Dopo le voci (già certe) adesso c'è lae la comunicazione: Fabio Fazio, uno dei volti più popolari della televisione italiana, lascia la Rai e sarà protagonista dal prossimo autunno sul canale Nove di Discovery. Un accordo ......ll'di stato civile del Comune o al sacerdote celebrante, la loro volontà di unirsi in matrimonio. I testimoni di questo "spettacolo" non devono null'altro aggiungere, se non la propria...

C'è la firma ufficiale. Fazio e Littizzetto dicono addio alla Rai ilGiornale.it

C'è l'accordo fra il conduttore televisivo e Warner Bros. Discovery, a breve i vari progetti. Oltre a Fazio arriva anche Luciana Littizzetto ...E' tutto vero: il San Paolo ha registrato la firma di Lionel Messi. Non quella del sette volte Pallone d'Oro argentino e campione del mondo lo scorso dicembre, ma quella del suo omonimo: un bambino di ...