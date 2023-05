C’è anche il Napoli su Vicario | Accardi potrebbe portarlo se va via Meret Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 maggio 2023) Guglielmo, 26 anni, friulano di Udine, è il portiere italiano più conteso sul mercato. Lo scrive la. Su di lui c’è la Juventus che sta pensando al dopo Szczesny. L’Inter se Onana dovesse andare al Chelsea per 55-60 milioni. E lacitail. Se non dovesse restare(che piace in Premier), ilpensare a lui, magari in coppia con il d.s.. Secondo ladello Sportè stimatoall’estero. La Gazza scrive del Tottenham che va ormai verso la separazione con Lloris, simbolo e capitano per tanti anni. (…) Paratici, pur dimessosi per la squalifica (poi attenuata nella sua portata dalla Fifa), è ancora ascoltato da ...