Catturato Francesco Adragna | era evaso dal tribunale di Trapani

(Di domenica 14 maggio 2023) Terminata la breve fuga di. L’uomo di 36 anni venerdì eradaldiè stato arrestato nella notte tra sabato e domenica. Il trentenne era fuggito daldove era stato portato per l’udienza del processo in cui era imputato per furto.è stato rintracciato da polizia penitenziaria e carabinieri alle 2.50 di notte nelle campagne di, tra Xitta e Paceco, mentre si incontrava con la compagna.

Trapani, finita la fuga del detenuto evaso: Francesco Adragna catturato nella notte a Xitta

