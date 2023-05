Castellina in Chianti | rubano la statua del ristorante 6 giovani denuciati

... Monteroni d'Arbia(SI) Villa di Curiano - strada di Curiano 592, Monteroni d'Arbia (SI) Castello di Fonterutoli - località Fonterutoli,in(SI) Palazzo Bianciardi - via Ferruccio ...Sei giovani, tre ragazzi e tre ragazze, sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri per il furto di una statua, simbolo di un ristorante diin(Siena) dove avevano mangiato. Il furto risale ai giorni di Pasqua ma ora con indagini mirate, anche fatte esaminando le immagini riprse dalle telecamere interne, i sei sono ...Capita che il valore affettivo e simbolico delle cose superi il valore commerciale e quanto accaduto ad un ristorante diinne è la dimostrazione. I fatti risalgono al periodo della Pasqua appena passato.inè stata presa d'assalto dai turisti e i ristoranti hanno fatto il pienone ...

Vanno a pranzo a Castellina in Chianti e rubano la statua di un cuoco: denunciati sei giovani aretini Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

La statua, 80 centimetri di altezza, raffigura un cuoco ed ha un preminente valore affettivo per chi gestisce il locale avendolo ‘accompagnato’ per tutta la vita professionale ...Sei giovani che avevano rubato una statuetta in un ristorante di Castellina in Chianti sono stati denunciati a piede libero per furto in concorso, aggravato dall’aver agito per futili motivi. Capita ...