Caro prezzi | gli aumenti dell' estate | voli più cari del 50% | gelati +22% Su anche crema solare e spritz

Trasporti in crescita Anche idei trasporti sono aumentati. Acquistare un volo per una ... Comparto viaggi Ilestate non risparmia l'impennata dei pacchetti vacanza che aumentano 26,8%. Il ...Voli rincarati anche del 45%, in controtendenza viaggio in auto e traghetto Se il, in versione affitti universitari, domina il dibattito di questi giorni, non serve immaginazione per ...Ma sono casi limite seppure, sempre secondo Immobiliare.it, idi Milano segnano più di 160 euro di differenza rispetto alle altre due città più care: Bologna con 467 e Roma con 452 euro di ...

Prezzi, boom per riso (+40,7%) e zucchero (+53,9%): in aumento anche i voli nazionali (+49,3%). Tutti i rincar ilmessaggero.it

Dai gelati all'ombrellone, dai pacchetti vacanza alla birra, dai voli aerei alle creme abbronzanti: è una lunga lista quella dei rincari calcolati dal Codacons sui beni e i servizi dell'estate. Eccoli ...Il monitoraggio. La combinazione fra inflazione e forte domanda fa lievitare i prezzi. Rialzi dal 9 al 21% per una settimana di ferie in Italia. Voli rincarati anche del 45%, in controtendenza viaggio ...