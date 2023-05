“Caro Emanuele | ci manchi già tantissimo” Lutto all’Antica Pizzeria Da Michele

(Di domenica 14 maggio 2023) “, cigià. Nostro primo pizzaiolo, entrato giovanissimo in, grande lavoratore e splendida persona, sei e resterai sempre parte della famiglia Condurro”. E’ il post Facebook dello storico brand di pizza napoletana “L’AnticaDa” in memoria del suo primo pizzaioloLiguori. “Per chi vorrà salutare– prosegue il post -, i funerali si terranno domani, lunedì 15/5/2023, alle ore 10,30 nella chiesa di S. Giacomo degli Italiani, in Via Nuova Poggioreale, 165, a Napoli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Si è spento Emanuele Liguori, storico pizziaiolo dell'Antica pizzeria da Michele. Il noto brand partenopeo ha postato un messaggio sulla proprio pagina Facebook: 'Caro Emanuele, ci manchi già tantissimo. Nostro primo pizzaiolo, entrato giovanissimo in pizzeria, grande lavoratore e splendida persona, sei e resterai sempre parte della famiglia Condurro.

