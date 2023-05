Caro affitti universitari | ANDISU | “Con le risorse del PNRR e i beni confiscati alla criminalità può esserci la svolta”

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023) Sul tema delin Italia, in seguitoprotesta degli studenti, interviene Alessio Pontillo, Presidente di. L’associazione,quale aderiscono gli Organismi del Diritto allo Studio che, regionalmente, si occupano di tutelare quella parte di studentiche, disponendo di un reddito più basso, possono essere beneficiari di posti letto nelle residenzee, pasti a costo zero o agevolato nelle mensee, eroga circa 235.000 borse di studio, buona parte delle quali a importo maggiorato proprio in virtù del fatto che alcuni studenti devono sostenere i costi per l’alloggio. Alessio Pontillo, Presidente di, prende posizione in merito ...