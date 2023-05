Caro affitti | sono ammirato dalle proteste degli studenti Mentre il governo non dà risposte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) di Alessio Andreoli E’ argomento di questi giorni l’aumento dei prezzi di locazione in generale per tutti, ma in particolare per i giovani universitari che coraggiosamente hanno dato il via ad una protesta molto civile, che li vede alloggiare in tenda nei parchi o nelle piazze in prossimità delle università. Intervistati, lamentano l’impossibilità di poter sostenere le spese per avere un alloggio decente in cui vivere quando nona lezione. E’ evidente che il problema riguarda tutto il settore.varie interviste emerge che i prezzi per l’affitto di un locale o di un appartamentopiù che raddoppiati rispetto a qualche tempo fa e l’aumento sarebbe provocato dalla forte domanda rispetta all’offerta, quindi è una speculazione. La domanda di locazione, in particolare nelle grandi città, è talmente elevata che molti proprietari ...