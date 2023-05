Caro affitti | la protesta sbarca in tv Ilaria Lamera | «La lotta in tenda paga | ma non diventerà un movimento La politica trovi soluzioni»

(Di domenica 14 maggio 2023) Da quando la 23enneLumera ha deciso di piantare unadi fronte al rettorato del Politecnico di Milano, il tema dell’insostenibilità degliè entrato con forza nel dibattito pubblico, coinvolgendo movimenti, sindacati e. A distanza di una decina di giorni, la studentessa è pronta per fare un bilancio, e lo fa nel salotto televisivo di Lucia Annunziata, a Mezz’Ora in Più. Esordisce con qualche cenno autobiografico, parlando delle sue origini bergamasche: «Vengo dalla terra dell’efficienza. Piuttosto che fare polemica sui social mi è sembrato più utile fare un gesto simbolico, forse anche provocatorio». «Ho cercato un alloggio per tanti mesi e vedevo che era impossibile trovare una camera al di sotto di 700 euro – racconta -. Non ero così esperta del tema speculazione immobiliare a Milano, ...

Essì, ieri gli studenti in rivolta (quasi) permanente per ilcapitalista e affamatore hanno, letteralmente, smontato le tende fuori da La Sapienza di Roma. La protesta si sposterà ...Voli rincarati anche del 45%, in controtendenza viaggio in auto e traghetto Se ilprezzi, in versioneuniversitari, domina il dibattito di questi giorni, non serve immaginazione per ...Sopra i 400 euro mensili gliper una stanza anche a Firenze, Venezia, Modena e Verona. Nella lista delle dieci città più care ci sono Padova, Brescia e Napoli, dove il prezzo di una stanza è ...

Caro affitti, il business degli studentati con i fondi del Pnrr. Gli universitari: "Servono regole per i priv… la Repubblica

Mentre il governo cerca soluzioni e convoca un “tavolo” con i sindaci delle principali città per lunedì, mentre Milano (dove l’affitto di una stanza costa in media 600 euro al mese e fino a… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...