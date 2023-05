Caro affitti | il business degli studentati con i fondi del Pnrr Gli universitari | Servono regole per i privati

(Di domenica 14 maggio 2023) L'investimento con soldi pubblici rischia di rivelarsi un'occasione persa per rispondere all'emergenza abitativa dei ragazzi in tenda e un affare per le residenze di lusso. L'allarme di attivisti e studiosi: "Così il piano contribuirà a creare posti letto a prezzi di mercato o...

Sul- locazione incidono l'incremento dei tassi che riduce la domanda di acquisto e la scarsità di offerta di abitazioni, ma pesano anche i costi dell'efficientamento energetico imposto dall'Ue: per ...Con una battuta verrebbe da dire che l'aperitivo a San Lorenzo batte la protesta uno a zero ma poi si verrebbe tacciati di classismo e di non avere a cuore il tema del. Perciò, lasciando ...Che sono chiaramente una risorsa, visto che il pubblico da solo non ce la fa, ma è necessario, dicono le organizzazioni studentesche che denunciano il, fissare le regole. La riforma ...

Studenti in tenda e caro affitti, Francesco Borgonovo: "I proprietari di casa non sono sempre cattivi, il punto sono gli stipendi" La7

“Una legge che consente a chi lo vuole volontariamente di partecipare alla vita delle forze armate con una mini-naja di 40 giorni”: lo ha ..."Entro i primi di giugno vorrei presentare una proposta di legge sugli affitti brevi, non un decreto legge perché sarebbe una forzatura e credo che il ...