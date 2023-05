Carlotta Adacher | la foto choc dopo l' incidente | «Temevo di non poter più riaprire gli occhi»

, ex tentatrice di Temptation Island e modella romana di 36 anni, torna su Instagram dopo essersi tenuta lontana dai social per due settimane. La ragione del suo silenzio è un grave ...L'influencerritorna a mostrarsi sui social dopo il drammatico incidente di fine aprile: il suo volto è pieno di lividi e cerotti. 'Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire ...L'influencer torna a mostrarsi sui social dopo il terribile schianto che l'ha vista coinvolta a fine aprile e che le ha lasciato dei segni pesanti al ...

Carlotta Adacher, la prima foto dopo il grave incidente: Temevo di ... Fanpage.it

Carlotta Adacher si mostra sui social dopo l'incidente. Lividi e contusioni, ma pronta a tornare in forma, ricorda quel momento: «Un pomeriggio di fine aprile, una data con un ...Carlotta Adacher torna sui social dopo l’incidente di cui è stata vittima il 30 aprile: a distanza di settimane si mostra per la prima volta ...