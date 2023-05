Carlo Rovelli e la fiera delle inutili discordie

(Di domenica 14 maggio 2023) Martire della censura, ma per un giorno solo. La giornata di ieri del fisico, uno degli autori italiani più venduti e apprezzati nel mondo, si era aperta con first appeared on il manifesto.

La tocco piano: Ricardo Franco Levi sulla querelle 'alla Fiera del Libro di Francoforte in rappresentanza dell'Italia' per me ha sbagliato in modo grave e dovrebbe dare le dimissioni da presidente dell'Associazione italiana editori. Se la ...'Seconda puntata. Forse anche peggiore della prima. Ricardo Franco Levi ritorna sui propri passi e rinnova l'invito ache si era appena rimangiato'. Lo scrive Giuseppe Conte su Facebook. "Così motiva il suo ravvedimento: 'Sono sensibile e accolgo con soddisfazione le dichiarazioni di esponenti del ...una questione di metodo, non di merito. La decisione di revocare al'incarico di inaugurare la Fiera del Libro di Francoforte è sbagliata, tanto che a tarda sera ha provocato una imbarazzata e imbarazzante marcia indietro. È un'idea pericolosa che ...

Rovelli escluso dalla Fiera del libro di Francoforte. Ma poi Franco Levi fa dietrofront e gli rinnova l'invito la Repubblica

"Rinnovo l'invito al professor Carlo Rovelli a partecipare alla cerimonia di inaugurazione di Francoforte 2024, per condividere con tutti noi la bellezza della ricerca e il valore della conoscenza. No ...Il mondo della cultura si schiera a favore di Carlo Rovelli dopo la cancellazione del suo intervento alla Frankfurter Buchmesse 2024, la Fiera del libro di Francoforte in programma nell’ottobre 2024, ...