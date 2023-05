Cari banchieri | ascoltate la lezione di Friedman sull’inflazione

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 14 maggio 2023) In un libro che vale la pena riprendere, Liberi di scegliere, Miltonspiega bene cosa sia l’inflazione e come combatterla. «Confrontiamo due rettangoli di carta all’incirca delle stesse dimensioni. Il primo ha una faccia posteriore in cui domina il colore verde e un’immagine di Abraham Lincoln sulla faccia anteriore, che porta anche il numero 5 su ognuno degli angoli e alcune scritte. Potete scambiare questo pezzo di carta con una certa quantità di cibo, di abbigliamento o di altri beni. Troverete persone che faranno di buon grado lo scambio. L’altro pezzo di carta, magari ritagliato da una rivista patinata, può anche recare delle immagini, dei numeri, delle scritte sulla faccia anteriore. Può anche essere colorato di verde sulla faccia posteriore. Eppure va bene solo per accendere il fuoco». In cosa sta la differenza? «La risposta più sbrigativa è che ognuno ...