Cara mamma ti scrivo… le poesie più belle

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 maggio 2023) Domenica 14 maggio sarà la Festa della, una ricorrenza che si celebra la seconda domenica di maggio in Italia così come in tanti altri Paesi del mondo. Ma ovunque è un’occasione per festeggiare le mamme e ringraziarle in modo particolare per tutto quello che fanno durante l’anno. Quest’anno, vi diamo uno spunto per regalare loro un pensierino: una poesia. Lenon sono necessariamente infantili, sono invece una sorpresa affettuosa e che sarà sicuramente apprezzata. In più la nostra letteratura è ricca di scritti dedicati alla figura materna, a riprova che quello della, in Italia in particolare, è un ruolo fondamentale nella società. Basti pensare che tra i luoghi comuni più diffusi all’estero legati al nostro Paese c’è proprio l’idea dellaitaliana, una donna forte, affettuosa e premurosa che si ...