Capello | «Inter | grande momento! Milan? Si ritrovi Me lo aspetto»

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 maggio 2023)ha parlato di, euroderby di ritorno di Champions League. L’ex tecnico si aspetta una squadra di Pioli diversa rispetto alla sfida d’andata RITORNO ? Fabioha detto la sua sull’euroderby: «Miche ilsiper vedere unapartita. Una squadra attenta, concentrato per non concedere nulla all’, che sta vivendo un momento veramente importante. L’è una squadra non concentrata e non attenta in ogni particolare, ma ilal momento si trova in difficoltà con loro. Real Madrid o Manchester City? Caschi male con tutti e due, ma meno difetti ha il Manchester City».-News - Ultime notizie e calciomercato...