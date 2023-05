Capello e Boban | ' Il nostro un Milan invincibile Occhio Inter | l' euro - derby non è finito'

(Di domenica 14 maggio 2023) Fabioe Zvonimir Bonan raccontano ildegli Invincibili tra aneddoti e ricordi. "rogati" da Andrea Masala della Gazzetta e Cristina Fantoni di La7, i due hanno spiegato il dietro le quinte di una squadra che ha fatto la storia e che ha vinto molto. Più in Italia che inpa dove ha comunque alzato la ...

Il record Il racconto lo ha iniziato Fabio: "E' un orgoglio quando gli altri mi ricordano delle 58 partite di campionato senza sconfitte. In quel periodo però ci sono stati anche momenti ...Galliani racconta di quando prese. "Andammo al ristorante con il padre, un colonnello croato, ... riempì me edi improperi. Il bel gioco prima di tutto". Galliani prese per sfinimento ...Sala piena. Tre giorni dedicati al calcio. Una serie di eventi con campioni di ogni tipo. Oggi Eto'o e Cannavaro, domani Sheva, Barzagli e Marotta. Domenica Sabatini,. Solo alcuni dei migliori ospiti della Milano Football Week, l'evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport all'Anteo Palazzo del cinema, inaugurato oggi con la conduzione di ...

Il tecnico friulano e il croato, uno dei leader della squadra capace di rimanere 58 incontri senza sconfitte, hanno parlato alla Milano Football Week raccontando i segreti di quegli anni ...Nel suo intervento alla Milano Football Week l'ex rossonero Zvone Boban ha parlato del derby, tra clima e speranze. Queste le sue dichiarazioni: "Quando c’è il derby la città respira diversamente, la ...