Caos in Olanda | fumogeni e invasione di campo | la partita viene sospesa

(Di domenica 14 maggio 2023) GRONINGEN () - La sfida tra Groningen e Ajax , valevole per la trentaduesima giornata di Eredivisie , è durata appena dieci minuti. La gara tra i padroni di casa, già retrocessi in Eerste ...

GRONINGEN () - La sfida tra Groningen e Ajax , valevole per la trentaduesima giornata di Eredivisie , è durata appena dieci minuti. La gara tra i padroni di casa, già retrocessi in Eerste Divisie , e i

Caos in Olanda, una nuvola nera avvolge Groningen-Ajax: partita ... Sport Fanpage

Ancora problemi di ordine pubblico nel calcio olandese: Groningen-Ajax è stata prima sospesa e poi definitivamente interrotta per le intemperanze ...