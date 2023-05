Caos dopo Espanyol-Barcellona | invasione di campo e tentata aggressione alla squadra!

(Di domenica 14 maggio 2023) Amancava dstagione 2018/2019:4 anni dall’ultima volta, iltorna a trionfare nel campionato spagnolo, conquistando il suo 27° titolo. Ad alzarlo per l’ultima volta fu Lionel Messi, quest’anno toccherà a Sergio Busquets, storico centrocampista della società blaugrana. A decretare definitivamente la vincitrice de La Liga è stato il risultato ottenuto questa sera proprio dalcontro l’: nel derby catalano, è la squadra allenata da Xavi a conquistare i tre punti e regalarsi definitivamente il titolo della stagione. La Liga,campione: 27° titolo per la società blaugrana Nonostante le vicende extralegatequestione finanziaria del club e allo scandalo Negreira, Xavi e i ...

L'intervento della security e un'opera di convincimento da parte della polizia e dei giocatori ha convinto il direttore di gioco a riprendere il giococirca 15 minuti ma certi tifosi non ne ...Il primo errore riguarda l'empowerment delle RSFl'aprile 2019, quando El Burhan e gli altri ... Si necessita di un fronte unito, per evitare che il Sudan scivoli ulteriormente nel. Tutte le ...MotoGp, Vinales - Bagnaia: il chiarimento nel post garaAlla fine,il successo firmato Bezzecchi, i due hanno cercato di fare chiarezza su quanto successo. Vinales, intervenuto ai microfoni di ...

Pakistan nel caos dopo l’arresto di Imran Khan ISPI

Ecco quanto successo tra il campione del mondo italiano e il pilota spagnolo, sul circuito francese Ancora una caduta per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati stavolta non è riuscito a conquistare pu ...La partita della terzultima giornata della Eredivisie sospesa dopo ripetuti lanci di fumogeni ed un'invasione di campo dei tifosi di casa, furibondi per la prima retrocessione in seconda divisione dop ...