Canoa velocità | Coppa del Mondo Szeged 2023 | Carlo Tacchini terzo nel C1 5000

(Di domenica 14 maggio 2023) La prima tappa dideldi, disputata a, in Ungheria, si è chiusa, come da tradizione, con le gare del fondo: suimetri l’Italia ha centrato un altro podio, ancora grazie anel C1. Nel C1maschile vittoria del padrone di casa magiaro Balazs Adolf, primo in 23:44.59, che precede il cubano José Cordova, secondo in 24:03.52 (+18.92), mentre sale sul gradino più basso del podioin 24:29.45 (+44.85). Nel K1femminile affermazione della spagnola Estefania Fernandez, prima in 24:05.82, davanti alla svedese Melina Andersson, seconda in 24:18.08 ...

Arriva il podio per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nella quarta e ultima giornata di gare a Seghedino (in Ungheria), sede della prima tappa della Coppa del Mondo di. La coppia azzurra si è classificata al terzo posto nel C2 500 maschile, facendo segnare il tempo di 1:41.80. Oro per gli ungheresi David Korisanszky e Adam Fekete (1:41.31), che hanno ...... prima tappa di Coppa del mondo di. La coppia delle Fiamme Oro ha strappato il terzo miglior tempo in semifinale fermando il cronometro sul tempo di 1'40 85, mentre Nicolae Craciun e ...