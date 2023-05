Canoa velocità | Coppa del Mondo 2023 | Casadei-Tacchini terzi nel C2 500 di Seghedino

(Di domenica 14 maggio 2023) Arriva il podio per Gabrielee Carlonella quarta e ultima giornata di gare a(in Ungheria), sede della prima tappa delladeldi. La coppia azzurra si è classificata al terzo posto nel C2 500 maschile, facendo segnare il tempo di 1:41.80. Oro per gli ungheresi David Korisanszky e Adam Fekete (1:41.31), che hanno preceduto i polacchi Aleksander Kitewski e Norman Zezula (1:41.31). Da segnalare anche il secondo posto (undicesimo assoluto) di Nicolae Craciun e Daniele Santini (1:43.61) nella Finale B. SportFace.

... prima tappa di Coppa del mondo di. La coppia delle Fiamme Oro ha strappato il terzo miglior tempo in semifinale fermando il cronometro sul tempo di 1'40 85, mentre Nicolae Craciun e ...