Canoa | Cdm velocità | doppio bronzo azzurro nel C2 500 e nel C1 5000

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Szeged, 14 mag. - (Adnkronos) - La prova di coppa del mondo didi Szeged si chiude con due medaglie diconquistate dagli azzurri nell'ultima giornata di gare al Maty-ér Regatta Course. In chiave olimpica assume particolare valore il terzo posto conquistato nel C2 500 metri da Carlo Tacchini e Gabriele Casadei. Il duo delle Fiamme Oro grazie ad un recupero prodigioso negli ultimi cento metri riesce a superare la barca spagnola conquistando ilcon il tempo di 1.41.80. La medaglia d'oro è andata al collo degli ungheresi David Korisanszky e Adam Fekete in 1.40.96, argento alla Polonia con Aleksander Kitewski e Noran Zezula (1.41.31). Lo stesso Tacchini si ripete sulla lunga distanza deimetri conquistando con il suo C1 il terzo gradino del podio con il tempo di 24.29.45, ...