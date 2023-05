Campionato Primavera 1 | 31ª giornata | risultati e classifica L’Inter spreca

AVVIO DA URLO Ultima gara della stagione per ildi2. L'Albinoleffe, salvo già da ben sei giornate, ospita il fanalino di coda Pordenone alla ricerca di orgoglio. Maffioletti, ...... uno dei tanti genovesi, o comunque liguri, a costellare il vivaio e larossoblù. Il fantasista ha segnato su calcio di rigore al Venezi a il suo 19º gol in- oltre a 2 in Coppa ...Benevento . Si è chiuso il sipario sulla stagione regolare del2. La compagine giallorossa ha perso quest'oggi in casa dello Spezia con il punteggio di 4 - 1, ma si tratta di un risultato ininfluente ai fini della classifica in quanto la ...

Dove vedere la Final Four del Campionato Primavera femminile in diretta streaming gratis L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

Sette gol e quattro assist in campionato da inizio febbraio a oggi – nessuno come ... calo di efficacia che ha contribuito alla crisi di fine inverno-inizio primavera. Big Rom non è riuscito a ...La Salernitana batte 1-0 l'Atalanta al fotofinish ed ipoteca la salvezza. Tre punti d'oro firmati Candreva per i campani che si aggiudicano una partita combattuta e ricca di emozioni. LA CRONACA Il go ...