(Di domenica 14 maggio 2023)è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter promettendo amore al club nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport, la firma è ormaifatta e si attende solo l’. Di seguito idell’operazione.– Hakanè pronto a rinnovare la promessa d’amore fatta all’Inter. Tempo di rinnovi in Viale della Liberazione, su tutti quello del centrocampista nerazzurro che presto firmerà il suo nuovo contratto triennale da 6 milioni di euro più bonus. Si attende solo l’prevista a fine stagione. Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Calhanoglu, rinnovo è cosa fatta! Attesa ufficialità: i dettagli – CdS Inter-News.it

Il prolungamento di contratto dell’attaccante può rappresentare una svolta, un cambio di rotta rispetto al passato ...In casa Inter tutti i discorsi circa i rinnovi di contratto di Bastoni e Calhanoglu sembrano essere stati rimandati a fine stagione ...