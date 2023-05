Calendario Europei 2023 ginnastica ritmica | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) Ildeglidi, inda mercoledì 17 a domenica 21 maggio a Baku (Azerbaijan): ecco le informazioni per seguire tutte le gare. La rassegna continentale sarà un importante banco di prova per i Mondiali, intra tre mesi a Valencia e qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Occhi puntati sulle Farfalle, ancora a secco di podi nel concorso generale delle ultime tappe di Coppa del Mondo e reduci dall’argento dello scorso anno. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo sono partite per l’Azerbaijan insieme alle individualiste Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. A prendere parte alla gara a squadre juniores saranno invece ...