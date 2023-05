Calciomercato Torino | passione svizzera | al dt Vagnati piace Zeki Amdouni

(Di domenica 14 maggio 2023) Con il campionato di Serie A pronto a calare il sipario su di una stagione a dir poco scoppiettante, anche in casasi accendono le prime luci di. Così, Davide, direttore dell’area tecnica del Toro, sembrerebbe aver puntato gli occhi su un gioiello nuovo di zecca, il cui profilo andrebbe a rinforzare la zona trequarti granata. Il suo nome è, l’attaccante del Basilea, in prestito dal Losanna. DavideSuo è il gol che ha letteralmente gelato Firenze, nel match di Conference League tra Fiorentina e Basilea e suo è anche il volto in cima alla lista degli acquisti di casa. Parliamo di, l’attaccante del Basilea sul quale Davide ...

Commenta per primo Ivan Juric , allenatore del, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul campo del Verona: 'Quale concretezza Abbiamo sbagliato moltissime occasioni, però abbiamo giocato una partita seria, concentrata, siamo soddisfatti del ...... Napoli 83 punti, Juventus e Inter* 66, Lazio 65*, Milan 61*, Roma 58, Atalanta 58*,49*, ... * una partita in più Vincenzo Italiano (LaPresse) -.itL'altra sfida del pomeriggio vede, ...Juric 6,5:ben posizionato in campo e con la cattiveria giusta per portare a casa il risultato.

Calciomercato Torino, dall’Inghilterra: “Il Burnley mette gli occhi su Karamoh” Toro News

Sicuramente dobbiamo migliorare in alcune occasioni. Pallone pesante per la situazione Sicuramente sì, il Torino invece era libero mentalmente. Nelle prossime tre partite però dobbiamo avere il ...Nel corso del suo intervento a Dazn dopo la vittoria sul campo del Verona, il tecnico del Torino Ivan Juric è stato interpellato sul suo futuro: "Mercato Sinceramente non abbiamo parlato. Posso dire ...