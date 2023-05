Calcio serie A | Verona-Torino 0-1 | Vlasic inguaia i veronesi

(Di domenica 14 maggio 2023) Sconfitta pesante per l'Hellasche perde in casa contro il. I granata si impongono al Bentegodi per 0-1 grazie alla rete dimettendo nei guai la squadra di Zaffaroni. Con la vittoria dello Spezia sul Milan, i veneti si ritrovano adesso appaiati proprio ai liguri al terzultimo posto a quota 30 punti. Continua la rincorsa all'ottavo posto per i ragazzi allenati da Juric35a giornata Lazio-Lecce 2-2, Salernitana-Atalanta 1-0, Spezia-Milan 2-0, Inter-Sassuolo 3-2,0-1, ore 15 Fiorentina-Udinese, Monza-Napoli, ore 18 Bologna-Roma, ore 20.45 Juventus-Cremonese, lunedì 15 maggio ore 20:45 Sampdoria-Empoli.Classifica: Napoli 83, Inter, Juventus 66, Lazio 65, Milan 61, Atalanta, Roma 58,49, Fiorentina, Udinese, Bologna, Monza 46, Sassuolo 44, Empoli, ...

Il Torino sbanca il Betegodi, sale ottavo in solitaria per ora in classifica, e continua a sognare l'Europa. Guai grossi per l'Hellas Verona, raggiunto dallo Spezia in piena zona retrocessione. A ...... che profuma di Europa, e inguaia il Verona che resta terz'ultimo assieme allo Spezia a tre giornata dalla conclusione del campionato diA. Finisce 0 - 1 allo stadio Bentegodi con i granata di ...Un grandissimo Toro , per quanto scialacquatore nella ripresa, si impone anche a Verona (ottava vittoria in trasferta, come non capitava dalla stagione 1976 - 77) e vola da solo a quota 49 punti , in ...

Le parole di Barone a pochi minuti dal calcio d'inizio di Fiorentina-Udinese, match delle 15:00 valido per la 35ª giornata di Serie A ...