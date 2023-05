Calcio | Serie A | Fiorentina-Udinese 2-0**

(Di domenica 14 maggio 2023) Firenze, 14 mag. - (Adnkronos) - Lasconfigge 2-0 l'in un match della 35/a giornata diA, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere la partita in favore dei padroni di casa le reti di Castrovilli al 7' e Bonaventura al 90'. In classifica i viola sono ottavi insieme a Torino e Monza a quota 49, mentre i friulani sono undicesimi insieme al Bologna con 46 punti.

Terminano 2-0, con successo della squadra di casa, entrambe le gare del trentacinquesimo turno di Serie A in programma alle 15 di domenica ... a battere Silvestri dopo aver raccolto il pallone ...Con un gol per tempo la squadra di Vincenzo Italiano torna al successo dopo tre partite aggiudicandosi lo scontro diretto per l'ottavo posto ...