Calcio | Serie A | Fiorentina-Udinese 1-0 alla fine del primo tempo

(Di domenica 14 maggio 2023) Firenze, 14 mag. - (Adnkronos) - Laconduce per 1-0 sull'deldel match della 35/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere finora l'incontro il gol di Castrovilli al 7'.

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone , a pochi minuti dall'inizio del match contro l' Udinese valevole per la trentacinquesima giornata del campionato diA 2022/2023 , ha parlato ai microfoni di Dazn tornando sul caso Luka Jovic - Aleksa Terzic : 'La questione mi risulta già chiusa, i due giocatori si sono scusati pubblicamente e anche all'...Sia lui che sanno giocare a, corrono tanto, fisicamente non sono mostri, ma possono crescere". ...Il tecnico dell' Hellas Verona, Marco Zaffaroni , al termine della sfida della trentacinquesima giornata diA 2022/2023 persa 1 - 0 in casa contro il Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'Le tante energie fisiche spese in queste settimane hanno determinato un calo nelle nostre prestazioni. ...

Monza - Napoli live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Ventuno anni dopo si ritrovano insieme le glorie biancorosse della Teramo Calcio 2002-2003, quella che sfiorò la serie B e fece sognare, in grande, un'intera città. La foto postata da Simone Pepe dive ...Firenze, 14 mag. – (Adnkronos) – La Fiorentina conduce per 1-0 sull’Udinese alla fine del primo tempo del match della 35/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Artemio Franchi’ di ...