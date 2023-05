Calcio | Serie A | Bologna-Roma 0-0**

(Di domenica 14 maggio 2023), 14 mag. - (Adnkronos) -pareggiano 0-0 in un match della 35/a giornata diA disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. In classifica i giallorossi sono sesti con 59 punti, a -6 dal 4° posto della Lazio; mentre i rossoblù sono undicesimi a quota 47.

Un pareggio che serve a poco. La Roma stacca l'Atalanta ma la zona Champions resta lontana. Il Bologna perde contatto col plotone che insegue l'ottavo posto (forse) utile per entrare in Europa. La ...La testa della Roma, inevitabile, è a Leverkusen, dove giovedì è in programma la semifinale di ritorno di Europa League. Per questo Mourinho rivoluziona la squadra contro il Bologna, molto ben ...19.55A: Bologna - Roma 0 - 0 La Roma non va oltre il pareggio a Bologna. Lo 0 - 0 del 'Dall'Ara' rallenta la corsa Champions dei giallorossi,forse già con la testa a Leverkusen per la ...

**Calcio: Serie A, Verona-Torino 0-1** Il Dubbio

Torino, 14 mag. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juventus e Cremonese, in campo alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino nel posticipo domenicale della 35/a giornata di ...Tutto pronto per Juventus-Cremonese, gara valida per la 35ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri cercano i 3 punti, ma pensano anche alla gara di Europa League; gli ospiti vogliono tenere ...