Calcio | Serie A | Bologna-Roma 0-0 all' intervallo

E' stato un bello spot per il nostro. Se sono convinto che il Milan possa farcela a rimontare Ce la deve fare... per forza. Dobbiamo ribaltare il risultato: il Milan è capace di farlo anche ......la maglia arcobaleno che la società si era impegnata a mostrare prima deld'inizio del match, insieme a un messaggio di sostegno: una campagna fortemente voluta dalla Ligue1 , laA ...Il Napoli campione d'Italia torna a conoscere la sconfitta cadendo per 2 - 0 sul campo del Monza. Colpaccio di Palladino che batte Spalletti e ontinua a far sognare il popolo brianzolo. Tante i cambi ...

Diretta Bologna-Roma 0-0: fine primo tempo, Belotti si divora il vantaggio LIVE Corriere dello Sport

Le aquilotte, nonostante una buona gara, perdono al Briamasco con il Ravenna e salutano la serie B ll Trento Calcio Femminile, nella gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B ...Grande festa al Bianchelli dove la Vigor Senigallia regola la Cynthialbalonga nella semifinale playoff della Serie D girone F. Gioia arrivata dopo 120 minuti di sofferenza: sono infatti serviti i supp ...