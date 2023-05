Calcio | la Roma frena a Bologna | pareggio a reti bianche e il 4° posto si allontana

(Di domenica 14 maggio 2023), 14 mag. - (Adnkronos) - Laanche a, non va oltre lo 0-0 contro i rossoblù infilando la 5/a partita senza vittorie (tre pareggi e due ko). I giallorossi sesti in classifica con 59 punti, a -6 dalla Lazio quarta, vedono sempre piùrsi la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League tramite il campionato. Resta la possibilità di andare nell'Europa che conta tramite l'Europa League, dove giovedì a Leverkusen dovranno difendere il gol di vantaggio conquistato all'Olimpico nella semifinale d'andata. I felsinei sono invece undicesimi a quota 47, due punti in meno di Torino, Monza e Fiorentina ottave. Mourinho fa all-in sull'Europa League rivoluzionando il centrocampo e ricorrendo pesantemente al turnover: i padroni di casa scelgono l'attacco pesante, con ...

Poi usa le maniere forti su Orsolini MISSORI 6 Dalla Romulea alladei grandi, con tanto orgoglio. Fa il compito scritto senza troppi errori e un po' di emozione CAMARA 6 Attacca tutto ciò che si ...La testa della, inevitabile, è a Leverkusen, dove giovedì è in programma la semifinale di ritorno di Europa League. Per questo Mourinho rivoluziona la squadra contro il Bologna, molto ben allenato da Thiago ...Bologna ehanno pareggiato 0 - 0 in un incontro della 35/a giornata di serie A. Un risultato che lascia i giallorossi al sesto posto in classifica, con 59 punti, mancando così l'aggancio al Milan. Il ...

C’è la Roma 2 ForzaRoma.info

Bologna e Roma pareggiano 0-0 in un match della 35/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Dall’Ara’ della città emiliana. In classifica i giallorossi di José Mourinho sono sesti con 59 punti, a ...Finisce 0-0 il posticipo delle 18 fra felsinei e capitolini. La Roma resta sesta e manca l’aggancio al Milan, ora distante due punti. Il Bologna non risponde a Fiorentina, Monza e Torino nella lotta p ...