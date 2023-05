Calcio | Juve Buffon ' Stagione ingiudicabile | buona se vince in Europa'

(Di domenica 14 maggio 2023) "La penalizzazione ha creato instabilità e incertezza" MILANO - "Cosa ne penso di questantus? Ha avuto qualche problema in quanto a defezioni, all'inizio anche il mister pensava di poter contare ...

Gigi Buffon a 360 gradi. Il miglior portiere della storia del, definizione che però lui ha rifiutato anche oggi, si è raccontato alla Milano Football Week, ... Laattuale Gigi ha analizzato ...Bianconeri che arrivano alla partita senza Bonucci : lesione muscolare per lui dopo aver tagliato il traguardo delle 500 presenze con la( leggi QUI i dettagli ). In difesa invece ha recuperato ..."La penalizzazione ha creato instabilità e incertezza" MILANO - "Cosa ne penso di questa Juventus Ha avuto qualche problema in quanto a defezioni, all'inizio anche il mister pensava di poter contare ...

Dall'allenatore al mercato: le 5 priorità di Giuntoli per la nuova Juve La Gazzetta dello Sport

'La penalizzazione ha creato instabilità e incertezza' MILANO (ITALPRESS) - 'Cosa ne penso di questa Juventus Ha avuto qualche problema in quanto ...TORINO - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 23 calciatori ... in occasione del duro colpo - non sanzionato da arbitro e Var con il calcio di rigore - subito all'altezza della ...