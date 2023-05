Calcio | Juric | ' partita dominata | è mancata un po' di concretezza per chiuderla prima'

(Di domenica 14 maggio 2023) Verona, 14 mag. - (Adnkronos) - "Abbiamo dominato la, èun po' diper". L'allenatore del Torino, Ivan, commenta così la vittoria per 1-0 in trasferta a Verona. "Nonostante il risultato siamo stati poco concreti -aggiungeal microfono di Sky Sport-. Abbiamo dominato e creato tante occasioni da gol, senza sfruttarle tutte. Sono comunque soddisfatto per unaseria da parte di tutti i miei giocatori. Non pensiamo ancora all'anno prossimo, dobbiamo chiudere bene il campionato con queste tre partite e poi vedremo". "Non ho ancora parlato con la società di eventuali garanzie di mercato per il futuro. La mia soddisfazione è quella di vedere giocare bene la squadra, con talento e idee. Si tratta di un gruppo con voglia di ...

Risponde la formazione di che cerca di ipotecare il risultato e prova a farlo con l'accelerazione di Seck che salta un avversario e calcia da posizione defilata, ma Montipò è lì per la respinta. Finisce 0 - 1 allo stadio Bentegodi con i granata di che confermano di avere fuori casa un ruolino di marcia eccezionale che non si registrava dalla stagione 1976 - 77.

