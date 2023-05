Calcio in tv oggi domenica 14 maggio | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Intensa giornata diquella di14, in molti parti d’piovosa e quindi perfetta per sedersi in poltrona e guardare un po’ delle ultime(per club) della stagione. Si inizia,sempre, di notte con la giornata di campionato in MLS, in cui spicca il derby di New York tra New York Red Bulls e New York City. Dopo aver dormito qualche ora è già tempo di serie A con un Verona-Torino decisivo per la corsa verso la salvezza della squadra di Zaffaroni e Bocchetti. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Alle 15.00 scendono in campo i campioni d’, il Napoli, contro il Monza di Palladino, mentre la Fiorentina di ...