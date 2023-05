Calcio femminile | Serie A 2023 | il Como acciuffa il Parma in extremis e mette nei guai seri le ducali

(Di domenica 14 maggio 2023) Beffa finale per ilnell’ultimo match valido per l’ottava giornata della seconda fase dellaA 2022-di. Allo stadio Ennio Tardini levanno avanti per 2-0 nel primo tempo con le reti di Marija Banusic (al 7?) e Michela Cambiaghi (41?), ma poi ilreagisce e tra il 71? e il 90? riesce incredibilmente a pareggiare con la doppietta di Camilla Lindberg. Con questo risultato ilrimane in penultima posizione con 16 punti e ora, considerando il -2 dall’ottavo posto attualmente occupato da Pomigliano (che, ricordiamo, avrà anche una partita in più da giocare rispetto alle), vede la retrocessione a un passo. Dall’altra parte, invece, la squadra lombarda, già sicura della ...

