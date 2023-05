Burkina Faso | 33 civili uccisi in un attentato

2.09:attacco Jihadisti,33 morti Trentatrè civili sono stati uccisi in un attacco di sospetti jihadisti neloccidentale. Lo ha reso noto il governatore della regione di Boucle du ...Trentatré civili sono stati uccisi in un attacco, che si ritiene di matrice jihadista, neloccidentale: lo ha annunciato il governatore della regione di Boucle du Mouhoun. "La sera di giovedì 11 maggio intorno alle 17:00 (le 19 in Italia), il villaggio di Youlou nel ...... fondata nel 2003 da Daniel Wouters: specializzata nell'esplorazione di miniere d'oro, Swala ha permessi di sfruttamento minerario in Gabon,, Mozambico e Repubblica Democratica del Congo;...

Trentatré civili sono stati uccisi in un attacco, che si ritiene di matrice jihadista, nel Burkina Faso occidentale: lo ha annunciato il governatore della regione di Boucle du Mouhoun.