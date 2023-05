Buona festa della mamma 2023 | le immagini per gli auguri

Leggi su tpi

(Di domenica 14 maggio 2023)– Oggi, domenica 14 maggio 2022, si svolge la, un’occasione per inviare glialle nostre mamme, tra le persone più importanti, coloro che ci hanno dato la vita. Ecco allora una serie diaffettuose e divertenti per augurare, da inviare e condividere su Facebook e WhatsApp. Può esser per esempio un modo per mandare il buongiorno alla nostrain maniera originale e diversa dal solito. Ecco alcune proposte: Frasi Abbiamo visto leper gliper la ...