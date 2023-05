Buffon | «Voglio riportare il Parma in Serie A»

(Di domenica 14 maggio 2023) Gianluigi, ieri portiere della nazionale e della Juventus, oggi estremo difensore del, è stato intervistato alla Milano Football Week. Il portiere ha risposto a numerose domande, di ogni tipo e genere. Ha parlato del suo, prossimo ai play-off diB in quanto quinto classificato, ma ha parlato anche della stagione di Allegri, di giovani talenti e della juventus. «Il mio sogno è quello diilinA. In quest’ultimo mese e mezzo abbiamo ingranato una buona marcia, diversa rispetto al recente passato di un anno e mezzo. Mi auguro che sia la consacrazione di una squadra seria e forte, con ragazzi di talento che devono confermare questo talento. Veniamo da 5 vittorie e 2 pareggi: ora la gente dipercepisce ...

Il numero uno della Nazionale Campione del Mondo 2006 è stato protagonista della terza giornata della Milano Football Week con l’incontro “Gianluigi Buffon: Superman”.Il portiere del Parma, ex numero uno bianconero e della Nazionale, ha ripercorso le tappe di una carriera infinita e inimitabile: "Il mancato Pallone d'oro non è stata una delusione" ...