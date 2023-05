(Di domenica 14 maggio 2023) Gianluigiha parlato a margine dell’evento “o Football Week”. Il portiere del Parma ha parlato dell’imminente Euroderby di ritorno fra Inter eRIVELAZIONE – Queste le parole di: «Portieri? Devo dire cheed Inter sono copertissime. Hanno due portieri straordinari. Maignan lo abbiamo conosciuto l’anno scorso,quest’anno ed è stata una rivelazione.? Dal punto di vista mentale può fare molto per i compagni: quando sai di poter contare di un giocatore così straordinario tutta la squadra entra in campo con più fiducia sapendo di avere più armi per far. Ed inevitabilmente condizioni i nerazzurri». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

... ovvero quella riguardante il connazionale: "Nel 2017 per me era uno dei migliori cinque ... Non siamo in un circo ma in campo di calcio e quando tutti questi raggiungeranno le gesta di, ...... nella speciale classifica di Casillas, si mette alle spalle il portiere nerazzurro,. 'Dall'... Quando arrivò alla Juventus per fare da secondo aera già un potenziale titolare. Ha avuto un ...Dimarco (autore di un errore nel primo tempo che impegna), Dumfries ed anche Dzeko sono ... Il britannico fu colui che ricevette gli strali di, che disse l'iconica frase "ha un bidone ...

Buffon: «Onana rivelazione! Milan Con Leao può far male all’Inter» Inter-News.it

Intervenuto a margine dell'evento Milano Football Week, Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato così dei rossoneri: "Milan e Inter, sui portieri sono copertissime, hanno ...Intervenuto a margine dell'evento Milano Football Week, Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato così dei rossoneri: "Milan e Inter, sui portieri sono copertissime, hanno ...