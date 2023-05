Buffon | ' Juve esclusa dalle Coppe? Ne perde il calcio europeo'

Gianluigitra i protagonisti della terza giornata della Milano Football Week, la grande kermesse organizzata dalla Gazzetta dello ...Gigia 360 gradi. Il miglior portiere della storia del calcio, definizione che però lui ha ... Laattuale Gigi ha analizzato la stagione complicata della formazione di Allegri: "Laha ...Lo ha dichiarato il portiere del Parma Gianluigidurante l'evento "Milano Football Week": "Il mister ha fatto fronte a delle avversità che non avrebbe mai immaginato. La stagione della ...

'La penalizzazione ha creato instabilità e incertezza' MILANO (ITALPRESS) - 'Cosa ne penso di questa Juventus Ha avuto qualche problema in quanto ...Il portiere del Parma, ex numero uno bianconero e della Nazionale, ha ripercorso le tappe di una carriera infinita e inimitabile: "Il mancato Pallone d'oro non è stata una delusione" ...