Brindisi promosso in serie C | Gravina in Puglia salvo | Molfetta retrocesso in Eccellenza Calcio serie D girone H | spareggio e playout

(Di domenica 14 maggio 2023) Rete di D’Anna alla mezz’ora del primo tempo. Rete di Opoola nel secondo tempo, poi la parziale rimonta dei campani ed il terzo gol dei pugliesi nell’ampio, necessario recupero.-Cavese 3-1, la squadra pugliese ha vinto locon la disputato a Vibo Valentia e dunque ha vinto il campionato didiH. La squadra pugliese, promossa inC, torna fra i professionisti dopo trentatre anni. Vergognoso atteggiamento di tifosi della Cavese dopo il raddoppio dei pugliesi: fumogeni e bottiglie piene buttati in campo. Partita sospesa per otto minuti.in3-1, Nocerina-Francavilla in Sinni 2-1.e ...

E' il Brindisi l'ultima squadra che ottiene la promozione in Serie C che mancava da 33 anni. La squadra pugliese che ha chiuso il Girone H di Serie D a pari punti con la Cavese ha vinto lo spareggio ...Scoppia la festa in casa Brindisi: i pugliesi sono la nona promossa in Serie C grazie al 3-1 odierno inflitto alla Cavese, nello spareggio odierno del Razza di Vibo Valentia. A decidere il match le ...