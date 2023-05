Boxe | Renzini attacca la giuria | “Verdetto allucinante | Mouhiidine strameritava la vittoria” Aziz | “Testa al preolimpico”

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023)Abbesha perso la Finale della categoria fino a 92 kg ai Mondiali 2023 di, andati in scena sul ring di Tashkent (Uzbekistan). Il nostro peso massimo ha disputato un incontro di assoluto spessore contro il russo Muslim Gadzhimagomedov, perdendo però per split decision. Unche lascia diversi dubbi, visto che l’azzurro ha per larghi tratti giganteggiato contro l’iridato del 2019. Il campano avrebbe probabilmente meritato un altro esito in chiusura di un match molto serrato durante il quale si è comunque vista la caratura tecnica e agonistica del nostro portacolori. Il nostro portacolori ha lasciato un breve commento attraverso i canali federali: “Ringrazio tutte le persone che hanno fatto il tifo per me e mi hanno supportato durante questo Mondiale. Ora, cuore e anima ...