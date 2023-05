Boxe | Mondiali | azzurro Mouhiidine argento nei 92 kg

(Di domenica 14 maggio 2023) Tashkent, 14 mag. -(Adnkronos) – Si è interrotto nell’ultimo atto il sogno di Aziz Abbesai Campionatimaschili di pugilato. L’, protagonista sul ring della Humo Arena di Tashkent (Uzbekistan) nella finale dei 92 kg, si è dovuto accontentare della medaglia d’. L’oro è andato al russo Muslim Gadzhimagomedov, che ha prevalso ai punti in un match tirato dall’inizio alla fine. Per tutti e tre i rounds, infatti, a regnare è stato l’equilibrio all’interno di un confronto deciso soltanto dai piccoli particolari. Il verdetto finale poteva prestarsi a diversi scenari ma, alla fine, i giudici hanno deciso di premiare l’olimpico a Tokyo 2020. Rimane straordinario, tuttavia, il percorso in terra uzbeka da parte dell’avellinese, che si è messo al collo il secondo ...

Mercato San Severino . Il grande giorno è arrivato. Aziz Abbes Mouhiidine è sempre più vicino a realizzare il suo sogno: diventare campione del mondo. A Tashkent in Uzbekistan il campano incrocerà i ...L'azzurro Aziz Abbes Mouhiidine si è qualificato per la finale deidi, categoria 92 kg, a Tashkent (Uzbekistan), battendo per 5 - ...L'azzurro Aziz Abbes Mouhiidine stacca il secondo pass per una finale mondiale di, categoria 92 kg, dopo quello nel 2021 che lo portò a conquistare un argento (finale persa con il cubano La Cruz): il 24enne campano di papà marocchino ha superato nella rassegna di Tashkent (...

LIVE Mouhiidine-Gadzhimagomedov, Finale Mondiali boxe 2023 in DIRETTA: in palio l'oro contro il colosso russo OA Sport

Aziz Abbes Mouhiidine si è dovuto accontentare della medaglia d'argento ai Mondiali 2023 di boxe. Il pugile italiano ha combattuto come un leone sul ring di Tashkent (Uzbekistan) e ha dato vita a una ...Tashkent, 14 mag. - (Adnkronos) – Si è interrotto nell’ultimo atto il sogno di Aziz Abbes Mouhiidine ai Campionati Mondiali maschili di pugilato. L’azzurro, protagonista sul ring della Humo Arena di T ...