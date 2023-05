Boxe | Aziz Abbes Mouhiidine argento ai Mondiali | il verdetto della giuria lascia perplessi

(Di domenica 14 maggio 2023)si è dovuto accontentaremedaglia d’ai2023 di. Il pugile italiano ha combattuto come un leone sul ring di Tashkent (Uzbekistan) e ha dato vita a una spettacolare Finalecategoria fino a 92 kg contro Muslim Gadzhimagomedov, arrendendosi però per split decision al cospetto del colosso russo. Il campano ha fronteggiato a viso aperto il Campione del Mondo 2019 ealle Olimpiadi di Tokyo 2020, il confronto è stato decisamente equilibrato e avvincente, ma ilnon ha premiato il nostro portacolori. Un esito cheparecchietà. Il nostro portacolori avrebbe potuto tranquillamente meritare la vittoria e ...

Abbes Mouhiidine lo ha battuto due mesi fa in un torneo a Marrakech, ma oggi alle 16:00 sarà un'altra storia. Sul ring bisognerà portare tecnica, fisicità ma soprattutto esperienza. La Cruz ...... la serata dedicata al mondo dellae del K1 in programma sabato sera a partire dalle 20:00 all'... Il programma dell'evento (diretta Dazn) Christian Chessa vsEl Ghouiyal Morgan Moricca vs ...'Voglio portare l'oro alla mia amata Italia anche se l'avversario sarà un grande atleta, argento olimpico, campione del mondo ed europeo'. Parla cosìAbbes Mouhiidine alla vigilia della finale mondiale contro Muslim Gadzhimagomedov in quel di Tashkent, Uzbekistan. Due anni fa il 24enne di avellino, nato da papà marocchino, si arrese nella ...

